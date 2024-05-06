大田6日公告4月營收4.33億元，比去年同期的2.20億元，年增96.23％，累計今年前四月營收14.36億元，年減5.62％。
大田表示，第二季是高球桿頭代工產業的淡季，但，因為大田的美國和日本下游客戶，客戶庫存調整近尾聲，加上新品逐季出貨，因此，推升4月營收。
大田說，預估今年上半年的營收，第二季有機會勝過第一季，而下半年也可望優於上半年。
由於美日下游客戶庫存調整近尾聲、以及新品逐季出貨，大田（8924）今年4月的淡季第一個月，便繳出年增96％的營收，也使得今年前四月營收14.36億元，只比去年同期少了近6％。
大田6日公告4月營收4.33億元，比去年同期的2.20億元，年增96.23％，累計今年前四月營收14.36億元，年減5.62％。
大田表示，第二季是高球桿頭代工產業的淡季，但，因為大田的美國和日本下游客戶，客戶庫存調整近尾聲，加上新品逐季出貨，因此，推升4月營收。
大田說，預估今年上半年的營收，第二季有機會勝過第一季，而下半年也可望優於上半年。
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