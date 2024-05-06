面對數位浪潮大爆發後的資訊多元化與碎片化時代，遠東集團旗下的跨產業紅利點數平台鼎鼎聯合行銷 HAPPY GO，挑戰如何利用新一代 MarTech 提升消費者關注和心佔率。自 2005 年創立以來，已擁有超過 1,100 萬名會員，多年來持續優化行銷工具和強化數據分析及行銷科技，穩居紅利集點平台的龍頭，為再次於新數位浪潮中突圍，HAPPY GO 與 AI 數據分析大廠 SAS 合作，將其數位化精準行銷服務CRM+背後的行銷平台，升級至全通路行銷平台 SAS CI360。該平台於雲端運行，以 API 框架靈活連接線上及線下通路，實現無斷點的消費體驗，同時與行銷資料市集緊密連結，集中管理客戶數據，提供即時、可擴展且靈活的行銷整合系統。

SAS 顧問服務部副總經理謝佩倩分享，傳統行銷系統因作業流程破碎化與缺乏統一管理平台而增加行銷人員負擔，因此建立一個統一的『全通路行銷平台』是掌握碎片化時代的關鍵。過去一般行銷人員在操作行銷活動時，必須反覆登入系統設定，並轉換於不同平台間，這樣的方式不僅增加操作時間差，更難以實現即時個人化行銷。針對這樣的行銷挑戰，SAS CI360 多通路行銷管理平台透過一站式解決方案，一站式設定『多波段行銷手法』，依據消費者的即時反饋提供連續且相關的行銷訊息，強化會員參與度並加深品牌印象，進一步提升行銷活動的效率與成效。鼎鼎聯合行銷HAPPY GO行銷部資深協理丁立雯也分享：「 HAPPY GO 行銷人員平均每個月要負責 20 到 30 檔行銷活動，過往每一檔活動至少要反覆登入系統 4、5 次，如今在行銷活動初期就可以一次性完成所有設定，大幅減少重覆性作業與時間，幫助我們實現即時個人化行銷。」

另一方面，每檔行銷活動都有不同的溝通對象與行銷方式，過往行銷人員要開立需求單，由 IT 人員協助撈取會員資料，或是花費許多時間操作系統去篩選目標對象。現在透過 SAS CI360 一站式整合數據，就能讓行銷人員在簡單設定執行時間、名單條件、通路與活動資訊後，由系統依照腳本自動撈取符合條件的會員名單，以提升活動設計的效率與有效度。

隨著 AI 新時代的到來以及 Martech 行銷科技的崛起，AI 也已經成為行銷科技不可或缺的核心。鼎鼎聯合行銷 HAPPY GO 數據長黃士峰提到，未來 HAPPY GO 期望能將公司內部的 AI 應用與數位化精準行銷服務 CRM+ 與 SAS CI360 進行更深度的合作與整合，以提升行銷活動的效果並創造更多價值。SAS 顧問服務部副總經理謝佩倩也強調，SAS 期望在 AI 新時代中，持續為更多夥伴提供支持，共同開創行銷成效的新里程碑，並不斷在 SAS CI360 平台深化生成式 AI 功能與應用，以增強合作夥伴的行銷成效，進而開啟 AI 數位轉型的新頁。