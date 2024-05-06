俄羅斯國防部宣布，俄羅斯計劃舉行戰術核武模擬演習，並表示，這些演習是為了回應「某些西方官員對俄羅斯聯邦的挑釁性言論和威脅」。這裡說的西方官員，應該是指法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)，他在接受商業內幕採訪時重申，如果烏克蘭前線危急，並且烏克蘭提出求援，那麼他會考慮派出軍隊助戰。

美聯社報導，這次聲明是俄羅斯又一次的「核訛詐」，不過情況略有不同，先前俄羅斯的核訛詐僅是口頭說說，沒有核武器演習。

先前，俄羅斯會例行舉行「戰略核武」演習，即陸基洲際彈道飛彈，或是潛射洲際彈道飛彈的試射，俄羅斯的演習地點通常是北極海的無人區，主要是評測現役的洲際飛彈是否仍然可靠。

這一次是俄羅斯首次宣布「戰術核武」的演習，是因為這種核武可能更容易被使用。所謂戰術核武，是破壞力較低，當量大約在數千至數萬噸黃色炸藥的小型核武，它們的尺寸小，可以被戰鬥機攜帶，也可以裝入巡弋飛彈裡，也就更容易部署與使用。

烏克蘭最近戰局緊急，令支持烏克蘭的西方國家表示擔憂，也就開始始慮後續的支援行動，是否要升級到直接派兵。法國總統馬克宏重申，他不排除向烏克蘭派出軍隊；而英國外交大臣卡麥隆(David Cameron)表示，基輔軍隊將能夠使用英國提供的遠程武器打擊俄羅斯境內目標，給了烏克蘭更大的武器使用權限。

克里姆林宮稱，這些言論都是危險的，會加劇俄羅斯和北約之間的緊張關係。

俄羅斯國防部表示，這次演習的目的是「提高非戰略核力量，執行戰鬥任務的準備程度」，報道稱，演習將涉及南部軍區的飛彈部隊以及空軍、海軍。