陽明自2020年起擴展與海事院校產學合作，透過「學士後多元專長培力」專班，提供有興趣增加跨領域學識之人才報名，至今有近140名有志投入海勤工作的大學畢業青年，完成研習課程及取得專業證照，並服役於陽明海運船隊，隨貨櫃輪航行世界各國，累積專業技術職能與拓展國際視野，並享有完善之薪資福利。

陽明開辦「學士後多元專長培力」專班即日起接受報名，詳情請分別洽國立臺灣海洋大學、國立高雄科技大學、台北海洋科技大學之報名網頁及招生簡章。