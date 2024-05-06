5月6日 一分鐘強弱勢股 20:002024/05/06 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《半導體》盛群Q1吃虧 確定就是今年谷底 《半導體》南亞科連6虧、Q1每股虧0.39元 總座剖析供需後市 關懷弱勢學童法治教育 八德警前進校園宣導 #一分鐘 #弱勢 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 金門家扶頒發87萬獎助學金 助弱勢學童努力向學 15:382024/04/13 生活 陸Q1城鎮失業率平均5.2％ 年減0.3個百分點 11:572024/04/16 兩岸 管碧玲承諾與弱勢團體合作 打造無障礙親海環境 12:362024/04/18 政治 海線弱勢學童惹人憐 善心大哥姊送來冷暖氣＋速食 13:102024/04/12 寶島 女子娃娃機店遭暴打「真粗殘」影片震撼台中 警喊話她快出面 08:052024/05/05 社會 連續11年送愛給弱勢家庭 台中長榮母親節蛋糕買一捐一暖心登場 21:342024/04/16 財經 各國捐款助花蓮震災 慈濟擬建永久屋助弱勢災民 13:092024/04/23 生活 既創新又溫暖 康和期貨向家扶基金會送愛 20:342024/04/26 財經 「真粗殘」影片男女主找到了！女子娃娃機店行竊 被台主逮到暴打 17:012024/05/05 社會 《一個人的活法》18日新書分享會 鄭家鐘把人生過有趣 13:452024/05/02 寶島 外資看台灣經濟動能 第一季GDP成長有好兆頭 22:232024/04/30 財經 張小燕心碎對話 網揪1驚人處歪樓發起「一分鐘打字挑戰」 16:422024/04/16 娛樂 長科＊首季EPS達0.47元 預期第二季營運升溫 20:392024/04/23 財經 3生肖男不愛柔弱女！ 虎打拚事業 強勢女才看得上 12:312024/04/28 運勢 永續社會設計挑戰賽今開幕 逾400名學生組隊參加 18:252024/04/20 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。