許多愛車人士停車時，可能會特別注意左右兩邊距離，以防下車時車門擦撞到隔壁的車。一位網友近日在停車場停車時，發現旁邊的賓士休旅車停靠得太靠近，他喬了好幾次、停妥後於副駕駛座下車，沒想到卻被賓士駕駛大聲斥責「這台車怎麼停這麼近！」，貼文曝光後引發熱議，許多人認為停車場格子劃得太小，但賓士靠柱的一邊沒車卻還緊靠另一邊的白線，車主也大有問題。

原PO在PTT發文表示，當天他看到車位後，覺得賓士靠柱的一邊明明沒車，為何不停得靠柱子一點，但由於假日車位難求，他只好喬了好幾次停妥車，再困難的從副駕駛座下車。

之後原PO準備取車離開時，剛好遇到賓士車主，結果就被大聲斥責，「這台車怎麼停這麼近！」，雖然他馬上移車離開，但也忍不住心想，「我停這樣錯了嗎？我從副駕駛座下車也很小心謹慎不要碰到別人的車，我如果停正中間，我應該下不來」。

對此，許多人紛紛回應，「都沒跨線都沒錯，怪場地劃那什麼格子」、「劃線的問題」、「車格好小，超煩」、「格子內都沒有對錯，但是否被刮就機率問題」；另外有網友認為賓士車主也有問題，「賓士的問題，旁邊空這麼多，他不靠柱子那邊，是我一定嗆他」、「賓士自己都不靠邊還怪別人」、「最討厭這種邊格還不懂靠邊停的低能兒」、「明顯是賓士的問題，停邊格有基本常識都知道要靠沒車的那邊停」。