大陸海監艦再入金門禁止海域 民眾：520前應不停歇

中國海監艦編號14608、14604、14512、14603 等4艘船艇，今（6日）下午3時30分再次編隊航入金門南方禁止水域，海巡署隨即派遣巡防艇3艘平行對應，拒止陸方船隊繼續航行，並於4時37分陸續航出。

據了解，福建海警分別於4月29日及5月3日前往金門附近海域進行所謂「常態化」執法巡查，稱「將堅決維護管轄海域作業秩序和漁民生命財產安全」。

金門民眾表示，214事件雙方未達共識，陸方此舉多少應也是在向民進黨中央施壓的意味，520新任總統就職前應該不會停歇，也希望兩岸盡早恢復協商，讓214事件圓滿落幕，還給無辜漁民平靜的海域討生活。

海巡署金馬澎分署表示，金門南方海域海上交通繁忙，又為該海域重要航道，航行、進出港口及錨泊等待進港船隻甚多，陸方以編隊方式在此水域高速航行，已嚴重破壞區域和平穩定、影響海上航行安全及交通秩序，呼籲大陸應立即停止此一危害航行安全行為，並秉持對等相互尊重原則，共同維護海上秩序，確保兩岸人民安全與福祉。

中國海監艦編號14608、14604、14512、14603 等4艘船艇，今（6日）下午3時30分再次編隊航入金門南方禁止水域。（民眾提供）

海巡署強調，針對金門海域陸方海警船，以不定期、無預警方式編隊航入禁限水域，該署將全天候以各種偵蒐設備監控，在不挑釁、不衝突、不迴避、不示弱原則下，堅定執法立場，對於航行我方禁限水域之大陸公務船舶予以驅離，確保海域航行安全與秩序。