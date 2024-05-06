台南市安南區飛虎將軍廟主祀舊日本海軍少尉飛行員杉浦茂峰，由於杉浦母親的出生地在日本茨城縣那珂市，那珂市長先﨑光除率團前來祭拜外，6日也與市長黃偉哲共同簽署友好交流協定，兩市正式結為友誼市。

黃偉哲表示，很高興代表台南市186萬市民歡迎那珂市的貴賓來訪，也感謝先﨑市長多年來支持雙方交流，除了飛虎將軍相關的民間交流外，今年2月底也前來參加2024台灣燈會開幕式，共同迎接台南400。另外，今年4月初花蓮大地震時，那珂市也在第一時間傳來訊息關心，能與那珂市簽署友好交流協定，讓他感到十分榮幸。

黃偉哲還說，台南非常珍視飛虎將軍種下的善根，這份善緣牽起兩市的交流及友誼，希望未來無論是在農產、教育、體育及互訪等交流，都能深化雙方的羈絆，期待友誼繼續深化，兩市彼此關懷。黃偉哲也邀請那珂市的議員朋友們，參加7月29、30日在台南舉辦的台日交流高峰會。

先﨑光先向花蓮大地震的災民表達慰問，並指出，去年10月到訪台南時，承蒙黃偉哲市長熱情回應，也鼓勵持續推動兩市締結友好交流協定；今年2月受邀參加台灣燈會時，看到各式各樣的燈籠讓他非常感動，再次感謝台南市政府的邀請。此次締盟對兩座城市都有極重要的意義，未來希望開展兩市在教育、文化、經濟等方面的實質往來。

那珂市議會議長木野広宣也認為，很榮幸代表那珂市18名議員見證此次締盟，因為飛虎將軍而串起的緣分，在今日開花結果，讓他感到非常開心，期待今後兩座城市能共同走向更加光明繁榮的未來，未來也將繼續支持台南與那珂的交流。

先﨑光此行除依往例前往飛虎將軍廟參拜外，也參加5日的「台江水日─愛鄉護水嘉南大圳單車溯源之旅」，騎單車往返海佃國小及烏山頭水庫。同時，那珂市近年也參與茨城縣與行政院農糧署的交流，還安排學童於營養午餐享用台灣香蕉，黃偉哲期盼未來那珂市的學童，也能品嘗來自台南的水果。