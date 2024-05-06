國民黨立委徐巧芯4日表示，她喜歡卡通人物酷洛米，酷洛米也有一個筆記本。台北市議員苗博雅則稱，徐巧芯的筆記本封面應該是民進黨立委黃捷、時事評論員李正皓，翻開是時事評論員溫朗東？徐巧芯對此否認說，不是他們。名嘴謝寒冰則直言，如果沒有做錯事，幹嘛怕人家有什麼死亡筆記本？徐巧芯今(6日)在臉書PO出她拿筆記本書寫的照片，封面果然是她喜愛的卡通人物酷洛米，底下網友留言直呼可愛，一片加油聲。

謝寒冰5日在《新聞大白話》節目質疑，徐巧芯如果真的有「死亡筆記本」，有什麼好怕的？如果沒有做錯什麼，幹嘛怕人家有什麼死亡筆記本？他覺得很奇怪。他強調，不管徐巧芯有沒有這本死亡筆記本，都不應該怕，這有什麼好討論的？他們會這麼擔心，也許平常私底下做了一些見不得人的事，怕被曝光？如果不是，苗博雅他們在擔心什麼？所以不用擔心人家掌握了什麼，而是要去想想自己做了什麼才對。

徐巧芯今(6日)在臉書PO出她拿筆記本書寫的照片，封面果然是她喜愛的卡通人物酷洛米，她提到「傳說中的筆記本」，模樣逗趣。

國民黨立委徐欣瑩留言笑稱「太可愛了吧！」藍營新北市議員陳偉杰也直呼「好大本阿～」國民黨發言人林家興說「松信酷洛米XDDD」、網友表示「動搖國本（？）的筆記本！」、「我想全台灣人民心中也都會有一本筆記本吧。真正愛護台灣的人是埋頭苦幹的，從實踐吸取經驗。人民都願意給機會，但不表示他們是盲目的」、「如果本子上寫上1.5個博士的名字。會有用嗎？」、「妳是葉問嗎？一個打十個。太強大了！」

據了解，酷洛米是一隻戴著黑色惡魔頭巾（有時是紫色）的兔子造型的女性卡通形象，酷洛米的頭巾有個粉色骷髏，頭巾上的骷髏會隨酷洛米的心情變換表情，酷洛米的尾巴亦是惡魔形狀，在2005年10月31日誕生。在動畫《奇幻魔法美樂蒂》酷洛米原是美樂蒂的好友兼同學，但美樂蒂時常傷害到酷洛米，故反目成仇視美樂蒂為敵人，《酷洛米筆記》（英語：《Kuromi Note》）全部都是記載著自己被美樂蒂傷害到的事。