日本女星廣末涼子被譽為「20世紀末最正美少女」，2023年被爆出與米其林一星名廚鳥羽周作雙不倫，後來皆跟配偶離婚，傳聞雙方有意在今年夏天結婚。廣末涼子近日開設新IG帳號，曬出多張美照引發圍觀。

廣末涼子外遇行為重創形象，慘遭公司冷凍，隨後她無懼外界眼光嘗試復出，並成立個人事務所當老闆。近日她透過新IG曝光三張在天台上拍攝日常照，開心表示：「終於有陽光了」畫面中她身穿淺粉色套裝，露出修長美腿，微透視材質若隱若現的白色小可愛增添幾分性感，不過目前她的貼文仍是將留言選項關閉的狀態。

據悉，廣末涼子和鳥羽周作起初被抓包不倫時，第一時間先否認，隨後直被狗仔公開偷情紀錄，才改口承認婚外情並道歉，造成雙方事業均一落千丈，其中廣末涼子還遭事務所懲處「無限期活動休止處分」。後來廣末涼子離開事務所自立門戶，如今挺過不倫自立門戶尋求復出機會，感情方面則是被爆今年夏天會跟鳥羽周作修成正果。