台積電未來將落腳高雄楠梓產業園區，地方預期會對周邊交通造成巨大考驗，行政院長陳建仁今天南下高雄視察園區聯外交通，預計與高雄市府分別投入156億、75.34億針對興建國道1號聯絡道、新台17線、翠華路拓寬等工程改善，但市議員認為國道1號已夠壅擠，行政院還欠高雄3塊拼圖。

近年北高雄發展迅速，造成既有道路容易雍塞，未來楠梓產業園區包含台積電等廠商進駐恐加劇塞車，為此中央與地方投入近231.25億，針對翠華路拓寬、園區南路開闢、新台17線、國道1號楠梓聯絡道等工程進行改善，行政院長陳建仁希望於2028年完工，強化台灣半導體產業競爭力。

高雄市議員李眉蓁認為，楠梓產業園區將升格成楠梓科學園區，成為國家級的中央建設，周邊交通也應要同步升級，雖然園區東側的國道1號新蓋聯絡道，能避免讓園區貨運出現在平面道路進行分流，但國道1號高雄段的交通壓力本身就很大，加上園區車流恐加劇雍塞。

李眉蓁說，其實新台17線是在台積電進駐前，政府就已提出的交通改善工程，楠梓產業園區聯外交通還欠的是台61線南延高雄、高屏第二快速道、楠梓鐵路高架化3塊拼圖，呼籲中央要全力支持。

李眉蓁指出，台61線南延，能讓園區貨運多一個北向快速道路，可降低國道1號南北疏運壓力；而高屏第二快速道路終點可設在左營高鐵站，再像南延伸一點就到園區，也可考慮作為車流分散措施；而楠梓鐵路高架化則能打通平面道路瓶頸，同時增設產業園區通勤車站，才能全面升級園區交通。