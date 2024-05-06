腸病毒全台大流行，台南市政府6日表示，今年截至4月底，全市腸病毒健保門診、急診就診人次達5659人次，較去年同期增加48.6％，還有88個班級被迫停課7天。市長黃偉哲除前往崇學國小親自示範正確的洗手步驟，也呼籲學生們養成良好的衛生習慣，共同對抗腸病毒。

市府衛生局長李翠鳳還指出，今年腸病毒的流行病株主要為克沙奇，雖然多為輕症，但傳染力不可小覷，勤洗手是避免感染的最基本功；此外，還應嚴格落實同班級2個學生確診即停課7天的規定，如此才能降低發生重症的機率，請家長多多體諒。

衛生局強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症的高危險群，加上重症病程發展快速，籲請家長及教托育人員，如果幼兒被醫生診斷為腸病毒，應特別留意健康情形，若發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請盡速送到成大醫院、永康奇美醫院、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院等5家腸病毒重症責任醫院就醫。