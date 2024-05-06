陸委會6日就今年第一季中國大陸情勢提出書面報告。該報告研判，未來中共將加大「反獨促統」力度，企圖掌握兩岸關係主導權主動權。報告還批評，中共與我在野黨人士互動宣傳「一中原則」、「九二共識」、反「台獨」與外部勢力干涉立場，對台操作統戰分化。

對台工作方面，陸委會報告指出，大陸國家主席習近平、總理李強等高層於兩會期間重申既定對台政策立場；大陸全國政協主席王滬寧於對台工作會議提出「六個要」作為對台工作部署重點，並強調掌握實現統一的「戰略主動」。報告研判，未來中共將加大「反獨促統」力度，企圖掌握兩岸關係主導權主動權。

報告表示，我大選後中共持續對台施壓，擅自改變M503及啟用W122、W123銜接航路之運行方式，意圖改變台海現狀。另中共藉「三無」船翻覆事件，稱金廈海域不存在「禁止、限制水域」，以金廈海域常態化執法巡查推進對台灰色地帶行動，測試我方紅線，企圖建立行使管轄權事實。

此外，報告稱，習近平與前總統馬英九會面提出「四個堅定」，強調兩岸同屬一個國家、一個民族，對台「促融促統」，並邀請台胞赴陸，樂見大陸民眾赴台觀光，企推動兩岸雙向交流。陸委會接著批評，中共與我在野黨人士互動宣傳「一中原則」、「九二共識」、反「台獨」與外部勢力干涉立場，對台操作統戰分化。

報告另提及，共軍東部戰區2至4月間發布多次聯合戰備警巡，藉武力展示、協同作戰，突顯其有能力捍衛主權及台海管轄權。共軍機艦亦持續在我周邊海空域滋擾，對台軍事威懾。

在軍事動態及區域安全方面，報告指出，福建艦於5月1日海試，惟美國印太司令部判斷共軍飛彈比航母更具威脅，並再提2027年共軍做好入侵台灣準備；封鎖或隔離將是中共對台軍事施壓最可能的途徑。

報告還說，習近平尋求大國關係均衡發展，中美軍事交流解凍回溫。中共協助俄羅斯重建國防工業基地，在烏克蘭戰場產生實際影響，但避免直接軍事支持，與美、俄維持動態平衡。