至於本季雞價狀況算平穩，從去年高點每台斤38元，目前平均在33～34元不等，卜蜂強調，肉品供應產能仍持續因產線增加而擴增，預製菜等仍將持續開發，以擴大市占，挹注第二季動能。

卜蜂去年合併營收291.6億元、獲利22.69億元，雙雙改寫歷史新高，獲利年增45.92％，EPS達7.70元，6日董事會通過擬配發現金股利每股5.5元；今年首季合併營收來到69.12億元，由於飼料價格降價使得營收年減4.42％，法人指出，原物料進口降稅期限從3月底延至6月底，對成本控制仍有利。

大山擬配發2.88元股利股息 暫居線纜業之冠
《觀光股》晶華Q1營收、獲利齊登同期高 每股賺3.33元
達方Q1每股純益0.52元 看好營運逐季轉佳
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