至於本季雞價狀況算平穩，從去年高點每台斤38元，目前平均在33～34元不等，卜蜂強調，肉品供應產能仍持續因產線增加而擴增，預製菜等仍將持續開發，以擴大市占，挹注第二季動能。
卜蜂去年合併營收291.6億元、獲利22.69億元，雙雙改寫歷史新高，獲利年增45.92％，EPS達7.70元，6日董事會通過擬配發現金股利每股5.5元；今年首季合併營收來到69.12億元，由於飼料價格降價使得營收年減4.42％，法人指出，原物料進口降稅期限從3月底延至6月底，對成本控制仍有利。
基於今年第一季雞價下跌逾10％，肉品廠卜蜂（1215）在3月認列雞價跌價損失後，首季獲利3.69億元，較去年同期減少12.5％，稅後每股純益（EPS）來到1.25元，相較去年同期1.43元減少。
至於本季雞價狀況算平穩，從去年高點每台斤38元，目前平均在33～34元不等，卜蜂強調，肉品供應產能仍持續因產線增加而擴增，預製菜等仍將持續開發，以擴大市占，挹注第二季動能。
卜蜂去年合併營收291.6億元、獲利22.69億元，雙雙改寫歷史新高，獲利年增45.92％，EPS達7.70元，6日董事會通過擬配發現金股利每股5.5元；今年首季合併營收來到69.12億元，由於飼料價格降價使得營收年減4.42％，法人指出，原物料進口降稅期限從3月底延至6月底，對成本控制仍有利。
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