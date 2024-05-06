至於本季雞價狀況算平穩，從去年高點每台斤38元，目前平均在33～34元不等，卜蜂強調，肉品供應產能仍持續因產線增加而擴增，預製菜等仍將持續開發，以擴大市占，挹注第二季動能。

卜蜂去年合併營收291.6億元、獲利22.69億元，雙雙改寫歷史新高，獲利年增45.92％，EPS達7.70元，6日董事會通過擬配發現金股利每股5.5元；今年首季合併營收來到69.12億元，由於飼料價格降價使得營收年減4.42％，法人指出，原物料進口降稅期限從3月底延至6月底，對成本控制仍有利。