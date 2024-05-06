國民黨立委王鴻薇、廖偉翔與新北市議員林國春召開記者會，揭發最近被基層員警在網路揭發防彈背心出現瑕疵的得標廠商「光研企業」，竟是已被3次列為黑名單的廠商，質疑到底是什麼背景，才可以一再得標？採購這樣的防彈背心，政府是把基層人命當兒戲？其中有沒有瀆職圖利？廖偉翔直指，今天警政署帶來聲稱是合格、最新材質的抗凹陷板，結果徒手一彎，又被輕鬆凹彎，這種防彈背心到底有哪一位基層員警敢穿？

「當著警政署的面凹彎抗凹板！這種防彈衣你敢穿嗎？」廖偉翔今(6日)在臉書發文提到，他早上和王鴻薇、林國春委員，就警員投訴防彈衣抗凹陷版不合格的問題召開記者會指出，經過調查，這次被警界詬病的防彈衣，整批有高達4分之1的防彈衣是不合格的！令人奇怪的是，引發爭議的「光研、尚極」兩間廠商，不僅光研涉及偽造製造日期標籤，尚極更是拿光研的原廠文件來魚目混珠，根本是偽造文書與詐欺行為。

廖偉翔指出，而這兩間廠商，早已被列為拒絕往來廠商9次、但卻仍然能夠屢屢得標，得標數量達到驚人的63案，兩家公司合計得標9.7億，顯見採購黑名單機制根本形同虛設。最荒謬的是，今天警政署帶來合格的抗凹陷板，聲稱是合格、最新材質的抗凹陷板，結果徒手一彎，又被輕鬆凹彎，這種「新型抗凹陷板」到底有哪一位基層員警敢穿？「警員還要自費購買裝備保護自己生命」的問題，警政署什麼時候才要重視？

廖偉翔質疑，防彈衣採購明明是國際標，卻因為價格採用「最低標」，最後卻無人願意投標，讓這種不肖商人得到從中漁利的機會，警政署、法務部、移民署的高層應該好好檢討。他們在記者會當場要求警政署，應該把引發爭議的防彈衣全面清查回收，並且研議方案將這種不肖廠商列為拒絕往來戶！請警政署一定要給全體警察同仁一個合理交代，不然如何對得起在第一線出生入死的警界同仁？