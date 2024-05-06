美國陸軍部署具有高度靈活性與隱密性的堤豐(Typhon)武器系統

最近在南海舉行的美菲聯合軍事演習中，美國陸軍部署了一種具有高度靈活性與隱密性的「堤豐」(Typhon)武器系統，它可以裝載包括戰斧（Tomahawk）巡航導彈與標準-6(SM-6)多用途導彈。而這項對台海未來安全形勢至關重要的武器，正是當年川普退出《中程導彈條約》的意外結果，它將很大程度消減解放軍入侵台灣時的導彈優勢。

《紐約時報》指出，堤豐是用經改裝的40呎（約12公尺）貨櫃箱組成，內部可以部署4枚導彈，包括射程高達的1850公里戰斧巡航導彈與兼具防空、反導與反艦功能的標準-6導彈。這個射程的陸基導彈原本受到1987年美俄《中程導彈條約》的限制，它限制兩國部署射程482公到5470公里之間的巡航導彈或彈道導彈，而此一條約在2019年被時任美國總統川普撤銷，因為川普認為俄羅斯完全不遵守條約規定。但美國官員表示，中國的遠程導彈武器庫不斷擴大也是川普政府決定退出的原因之一。

報導認為，這一決定使五角大廈能夠建造現在準備用來保護台灣免遭中國入侵的武器。美國海軍陸戰隊領導人也在反思現代戰爭所使用的戰術，他們認為在太平洋地區對中國軍隊應該捨棄重型裝備，轉而使用車載反艦導彈等較輕便靈活的武器。

被兩大洋隔離的美國一直沒有部署陸基反艦武器，但其他國家則早已使用，例如2022年4月烏克蘭在卡車上發射的海王星反艦巡航導彈，它擊沉了黑海的俄羅斯莫斯科號巡洋艦。

五角大廈官員認為，威懾中國不需要具有半噸TNT炸藥威力的戰斧導彈，甚至也不需要像烏克蘭的海王星那樣的導彈，用於威懾中國的反艦導彈只需要有戰斧導彈1/3的威力就夠了，美國官員為此選則了海軍版的標準-6反艦導彈，它的彈頭只有烏克蘭海王星反艦導彈的一半大小。

報導說，美國退出《中導條約》後，開始利用現有資產進行試驗，嘗試把戰斧和標準-6導彈的發射艙裝在貨櫃箱裡，並用小型卡車運送。美國海軍公開表示，標準-6射程約為185公里，但五角大廈匿名官員透露，標準-6實際上可以打擊範圍約可達466公里。

由於菲律賓與中國因南海島礁問題發生對立，菲律賓引用與美國的共同防禦條約，讓美軍在菲律賓的9個軍事基地部署移動式導彈發射器。其中一些軍事基地位於呂宋島，在此部署的標準-6導彈可以威脅到菲律賓最北端和台灣之間的巴士海峽。而部署於菲律賓西南部巴拉巴克島軍事基地的導彈發射器，則能覆蓋中國在南沙群島的一系列軍事化島礁。

報導說，今年8月，華盛頓和東京簽署了一項新的安全協議，日本將在台灣一旦發生戰爭時提供琉球群島的軍事基地供美軍使用，琉球群島上的標準-6導彈可以打擊台灣周邊的任何目標，並威脅海峽對岸的中國大陸基地。

據分析指出，有了射程更遠的戰斧導彈以及隱藏在距離大陸1600公里以內的小島上的堤豐導彈系統，將能很大程度上消除中國最大的優勢之一：中國自行研製的導彈，而這些解放軍導彈可以擊沉美國派來保衛台灣的航空母艦。