隨著端午節的腳步愈來愈接近，為搶攻端午節送禮商機，各大飯店業者瞄準粽子禮盒，爭相推出新品，提前引爆「粽夏」商機！其中，台中福華大飯店今年再度與百年媽祖廟「西螺福興宮」聯手出擊，推出「福饗太平禮盒」、「興意素粽禮盒」、「龍粽雙饗禮盒」三款粽子禮盒搶市，購買禮盒加贈時尚品牌保冷袋及西螺福興宮太平媽祖加持的限量文昌筆吊飾組乙個。

值得一提的是，台中福華今年推出新款品牌保冷袋，亮橘色的時尚相機包設計，內層保冰保鮮，更可作為午餐、野餐提袋，從生活中實踐永續環保。

台中福華表示，「福饗太平禮盒」（1,280元），內容除延續去年賣到缺貨的熱銷好味道「老饕經典荷葉粽」，還有融合山珍海味的「栗香珠貝鮮肉粽」專攻老饕的胃。

其中，「老饕經典荷葉粽」荷葉包裹嚴選食材蒸炊，精湛手藝經典之作，以金勾蝦、紅蔥酥拌炒長糯米，內餡選用鹹蛋黃、栗子、香菇，肥瘦勻稱的滷肉與軟嫩多汁的香腸，米粒完整吸收精華，精選用料完美呈現記憶中傳承的好滋味；「栗香珠貝鮮肉粽」將傳統粽再升級，精選上等肥瘦適宜豬肉、搭配珠貝、栗子、花生、香菇、酥蔥等內餡滋味豐醇，竹葉包餡水煮香氣滲入米粒間，鮮香Q彈令人垂涎。

此外，「興意素粽禮盒」（1,080元）搭配一甜一鹹口味。為讓傳統素食也有驚喜感，今年主廚團隊特別推出「青醬蔬食粽」，用義式料理手法為概念，展現全新義國風味蔬食粽。將圓糯米蒸熟，拌入義式傳統青醬、羅勒等醬料，搭配鷹嘴豆、綠竹筍、油封舞菇等當令在地蔬食，香氣十足，食材與糯米完美交融，令人蔬心。

主廚團隊也嚴選對健康有益的食材推出「野米南瓜紫金粽」，將台灣小農的栗子南瓜，以討喜的手工果雕外型加入紫米、糯米、高膳食纖維加拿大野米以及健康五穀米，內餡以在地大甲芋頭製成香甜綿密的芋泥及蜜紅棗提味，加上特別以仙草汁及桂圓水蒸煮後的糯米，天然甜香鎖於米飯之中，讓人停不下來。

「龍粽雙饗禮盒」（1,180元）主打「江南東坡粽」，針對喜愛經典名菜的老饕而研製，主廚將江浙經典名菜-東坡肉層層切片，口感Q彈不油膩，上選霧峰圓糯米，搭配上古法秘制的梅干菜其爽脆的滋味及香味，鮮味十足，顆顆都是主廚手工製作，口口盡顯珍貴。除「江南東坡粽」外，還搭配「野米南瓜紫金粽」主廚以獨門比例調和味道清甜而不膩口，嗜甜的民眾應該會喜歡。

2024福饗太平禮盒即日起至6月10日預購搶先開跑，凡5月31日前訂購禮盒組可享早鳥9折優惠，大宗訂購單筆滿20組（含）以上，再享85折及單一宅配地址免運宅配乙次；此外，只要訂購端粽禮盒或購買單顆肉粽2顆以上，加贈時尚品牌小保冷袋，及西螺福興宮太平媽祖加持的限量文昌筆吊飾組乙個。

台中福華表示，西螺百年福興宮-主祀天上聖母太平媽，恩澤護佑緊緊守護著萬千百姓，廣受在地民眾的崇敬，宮內祭祀的文昌帝君護佑學子、仕人，保佑仕途順遂、學業順利，今年與福興宮合作加入祝福，文昌筆吊飾組可隨身攜帶，佳節品嚐好粽也能仕途、學業順遂！