裕隆納智捷純電休旅LUXGEN n7除增量交車，納智捷也持續擴大純電智慧移動解決方案《PURE for all純電未來藍圖》，繼實現國產電動車首次OTA雲端系統更新創舉，為讓LuxClub會員們的純電生活更加智慧、便捷，再攜手玉山銀行，正式推出市場第一張可以當作汽車鑰匙的信用卡「LUXGEN亮點聯名卡」，簡稱LuxCard。

納智捷表示，LuxCard搭配合作特約充電營運商，充電最高回饋可達40％，讓你在外、在家充電都划算，還能當作n7的智慧鑰匙使用。

納智捷除先前推出《電抵家》家用充電服務，強化車主家用充電規劃外，為提升LuxClub會員在外充電便利性，與玉山銀行合作推出「LuxCard」。納智捷表示，只要持卡於國內、外一般消費，均享專屬LuxPoint亮點回饋，1點LuxPoint亮點=1元新台幣，充電最高可以享40％亮點回饋。回饋的LuxPoint亮點可於LuxClub車主APP充電消費抵用。

除充電消費回饋外，納智捷說明，「LuxCard」整合多項功能，不僅是第一張可做為汽車鑰匙的信用卡，快速感應解鎖車門，同時也可以當作家充啟用卡。除此之外，LuxCard也可連結eTag預儲帳戶，當餘額低於120元將自動儲值400元（或其倍數），不需要額外手續費。

納智捷指出，新世代純電休旅LUXGEN n7正在陸續交車中，若對於LUXGEN n7有興趣消費者，也可以先到LUXGEN官網免費註冊成為LuxClub會員，搶先獲得下一波訂購與試駕LUXGEN n7的第一手消息。