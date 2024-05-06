總統當選人賴清德520即將上任，知情人士今天證實，新任總統府侍衛長將由現任陸軍副參謀長邵智君接任，副侍衛長由林鶴欽留任；2位警衛主任分別由警政署公關科長陳金藤以及陸軍564裝甲旅長李有金接任。

總統府轄下「警衛室」設有正副侍衛長及3位警衛主任，其中總統「警衛室主任」由副侍衛長兼任，2位警衛主任分別擔任總統警衛室的「內衛主任」與「外衛主任」職務。

邵智君畢業於陸官80年班，2016年晉任少將，曾任陸軍58砲指部指揮官、砲訓部指揮官、陸軍司令部人事軍務處長。

外傳過去警衛主任慣例都由軍職人員擔任，但此次賴清德卻破例選擇前保六總隊警官一隊隊長、現任警政署公關科長陳金藤擔任。對此，知情人士表示，現任侍衛長、副侍衛長都是軍職出身，2名警衛主任也照慣例為一軍一警，這次並無例外。

陳金藤曾任負責行政院長維安的保六總隊警官二隊隊長，賴清德在行政院長任內，即由陳金藤負責維安。至於另一位警衛主任由陸軍564旅旅長李有金接任。李有金於畢業陸軍官校84年班，2022年6月才晉任少將，美國陸軍戰院畢業。