微風之夜推出的百萬精品與千萬珠寶品項超過百件以上，其中BVLGARI更展售價值高達1.8億南方藍寶石頂級藍寶石與鑽石項鍊，此外包括CARTIER、CHAUMET、BOUCHERON三大品牌與義大利國寶級珠寶「DAMIANI」改裝重開幕，將展售一只價值百萬的Margherita高級訂製珠寶鑽戒；Buccellati、PIAGET、DIOR亦推出全新獨家商品，搭配珠寶滿額禮可望再創一波精品消費高峰。

今年微風廣場改裝逾25％，包括LOEWE擴大、GANNI全台首間形象店、BALENCIAGA擴大、並引進WHITE PLUS、義大利手工皮件Lilimill、Max＆Co、2020EYEhaus、bala sharma Pop-Up Store等新櫃。微風鑽石卡會員俱樂部亦全面改裝，年度可享無限次免費餐飲服務、琉金卡會員年可享12次免費餐飲服務，星辰卡會員全館當日單筆消費滿10萬元享乙次。

地下美食街全面改成主題餐廳，包括姥姥酸菜魚、北村豆腐家、達橙生活館全新概念店、丸壽司與Ten Thousand Coffee等。