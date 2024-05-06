民進黨團總召柯建銘6日提及，0403花蓮大地震是老天有眼，停下國民黨要硬幹的國會改革審查，是老天要救台灣的民主，但隨即對此也道歉。對此，民進黨花蓮縣議員胡仁順6日就表示，「做為一個花蓮人、一位花蓮的民意代表，縱使是敬重的同黨前輩，仍要大聲說：很遺憾、我們不能接受」，引發討論。

胡仁順6日在臉書上分享靜思語，「口說一句好話，如口出蓮花；口說一句壞話，如口吐毒蛇」，接著就針對今日柯建銘在立法院的發言，胡仁順表示，「做為一個花蓮人、一位花蓮的民意代表，縱使是敬重的同黨前輩，仍要大聲說：很遺憾、我們不能接受」。

胡仁順指出，「0403花蓮大地震，對全國來說，是阻止了糟糕的議案。但對花蓮人來說，是切身之痛，多少民眾流離失所、多少商家結束營業，這場地震對花蓮的影響，是長久又痛苦的。即使柯建銘在事後澄清，說出這番話的原因是希望國民黨立院黨團好好逐條審查重要議案、不要毀憲亂政、沒收民主，造成國會香港化」。

胡仁順最後也坦言，「立意是對的，但身為重量級的公眾人物、民意代表，說出來的話造成的影響甚廣，仍舊必須特別小心，也不要讓中央全力支持花蓮、編列高達285億元救災補助，卻因為一句失言，讓中央的努力全部付之一炬」。