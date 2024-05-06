南韓女星美珠為女團Lovelyz出身，近年來活躍於各個綜藝節目中，有著甜美外貌和穠纖合度好身材，搭配搞笑性格獲得粉絲喜愛，上個月剛爆出和小3歲足球選手宋範根熱戀消息，雙方大方認愛，現在愛得高調的她，甚至直接在IG上和男友放閃，留言向對方喊話：「好吃？來吃一口」，甜翻網友。

宋範根昨（5）日在IG上曬出出外旅遊自拍照，配文寫下「真好吃」，美珠則跑到留言區回覆對方「好吃？來吃一口」，絲毫不掩飾，大方和男友甜蜜互動，羨煞眾人，留言一出引來一票網友留言表示：「可愛的情侶」、「瘋了...要適度！笑死我了」、「我也想要有這樣的可愛戀情」、「哇～」、「享受週末」、「我嫉妒你」。

事實上，美珠戀情會曝光是因為她在IG上分享許多照片，被眼尖網友發現和宋範根分享的照片是同一場所，甚至是同角度的照片，戀情爆光當天4月18日，她正好在錄綜藝節目《玩什麼好呢》，當時知道新聞會曝光戀情，一群人在等待結果，當時美珠疑惑問大家：「照片都分開上傳，大家是怎麼知道的？」被其他人調侃：「照片上就可以看出來啊 」。

果然節目才錄到一半，她就被工作人員叫去，返回錄影後，連劉在錫也開玩笑表示：「今天要對美珠好一點喔，今天都不要動她喔！」節目播出後，令不少觀眾都十分驚喜，直言：「像在看紀錄片一樣」。