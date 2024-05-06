民進黨團總召柯建銘6日提及，0403花蓮大地震是老天有眼，停下國民黨要硬幹的國會改革審查，是老天要救台灣的民主，但隨即對此也道歉。對此，前立委沈富雄6日就表示，「那是很大、很嚴重的失言，但因為時間很短，這效果不大，我們如果也掉進這個陷阱，如果講柯建銘就上當了」，引發討論。

沈富雄6日在廣播節目《POP大國民》中表示，「那是很大、很嚴重的失言，而且賴清德也一起道歉了，所以這個看起來是鬧很大，但過眼雲煙就過了，因為道歉了」，沈富雄接著說，「但大家瞬間會錯愕，因為時間很短，這效果不大，我們如果也掉進這個陷阱，如果講柯建銘就上當了」。

沈富雄坦言，「因為今天柯建銘的失言嚴重，但一下就過了，柯建銘是老狐狸」，沈富雄最後也說，「民進黨在等著新內閣成立，看新政府要幹什麼，他現在是在扛過渡期的看守政府的爛攤子，他的影響是未來一年、兩年」。