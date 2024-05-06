總統蔡英文今（6）日下午在寓所接見「亞太堅韌研究基金會訪團」時指出，「亞堅會」是台灣第一個專注於公共政策研究的國際性智庫，當前面對威權主義的擴張，更需要「亞堅會」所搭建的橋梁，持續向國際社會傳遞灣台的觀點，也增進台灣在國際的能見度。她期盼隨著「亞堅會」持續擴大研究範圍，未來的台灣能夠在經濟、公共衛生以及永續發展等領域，汲取更多元的國際經驗，提升國家的韌性。

蔡英文致詞時首先歡迎「亞太堅韌研究基金會」訪問台灣。她今天很高興再次見到林夏如董事長，也非常歡迎美國維吉尼亞州吉爾摩（James S. Gilmore III）前州長，同時也是「美國駐歐洲安全與合作組織」前大使，再次造訪台灣。

她指出，大家的來訪也象徵著台灣和世界各國持續深化夥伴關係。像是今天上午，亞堅會剛舉行第二屆年會，再次邀集來自國內外各界領袖、專家以及公民團體代表參與國際論壇，期盼在國際局勢變動下，為振興經濟和強化抗災韌性，共同尋求更多解方。

蔡英文指出，「亞堅會」是台灣第一個專注於公共政策研究的國際性智庫，致力將台灣觀點延伸到亞太地區，乃至於全球重要國際場域，並且將國際視野帶回台灣。

她提到，當前面對威權主義的擴張，台灣更需要「亞堅會」所搭建的橋梁，持續向國際社會傳遞台灣的觀點，也增進台灣在國際的能見度。她也期盼隨著「亞堅會」持續擴大研究範圍，未來的台灣能夠在經濟、公共衛生以及永續發展等領域，汲取更多元的國際經驗，提升國家的韌性。

最後，總統感謝訪團貴賓遠道來訪，相信在「亞堅會」的支持之下，臺灣能和更多理念相近的國家攜手合作，共同促進全球的繁榮發展。訪賓一行由外交部次長田中光及國發會副主委施克和陪同晉見總統，總統府秘書長林佳龍、宏碁集團創辦人施振榮也在座。