桃園航空城包商施工拉斷電桿導致桃園市大園區崁下里、菓林村、幸福路、菓林里及蘆竹區海湖、坑子口段、坑口里、中正路一帶停電257戶，台電獲報後派員搶修，目前僅剩30戶停電，台電預計7日0點前可搶修完畢。

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