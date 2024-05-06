航空城施工拉斷電桿30戶停電 復電時間公布 21:402024/05/06 中時 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園航空城包商施工拉斷電桿導致257戶停電，台電緊急搶修預計7日0點可全數復電。(台電提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園航空城包商施工拉斷電桿導致桃園市大園區崁下里、菓林村、幸福路、菓林里及蘆竹區海湖、坑子口段、坑口里、中正路一帶停電257戶，台電獲報後派員搶修，目前僅剩30戶停電，台電預計7日0點前可搶修完畢。 桃園半個月停電近20次 居民氣炸「懲罰桃園人」 台電回應了 蘇俊賓揭數據證實桃園停電頻繁 駁台電個案說 核三廠2025年將轉型光電廠 恆春鎮代帶隊入廠訪查提1要求 #桃園停電 #台電 #航空城 #大園區 #蘆竹區 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹縣湖口天坑灌漿搶修完成 坑洞疑台電這項工程造成 13:432024/05/04 生活 桃園2週停電17次 台電重申：配電事故與缺電不同 12:102024/05/05 財經 台電北市營業處驚傳墜樓！32歲女員工當場死亡 14:452024/05/06 社會 楠梓園區聯外交通拚117年完工 陳揆盼助台積電多來設廠 19:012024/05/06 財經 又停電！桃園地區停電 這次跟台電無關 17:502024/05/06 社會 政院拍板追加1000億「補助台電」！預估虧損縮至100億 15:192024/05/02 政治 曝大安區3度停電 羅智強酸「民進黨厲害」：習慣停電就沒缺電 08:392024/05/06 政治 桃園衰爆！大園2615戶清晨又停電 台電回應了 08:042024/05/02 生活 G7聲明淘汰1能源！粉專爆：這才是電費一定要漲的原因 21:232024/05/06 政治 桃園重災3區停電、林口也中 近萬戶遭殃 台電曝原因 08:462024/05/05 生活 桃園頻停電 台電強調沒一戶重複：饋線數多、自然狀況多 16:492024/05/06 生活 政院拍板追加1000億預算 補助台電虧損 13:342024/05/02 政治 侯友宜解套核一乾貯場 朱立倫：核廢不可永遠放在新北 11:182024/05/03 政治 台電最大規模都更案來了 南港逾9千坪地6月招商 13:512024/05/02 財經 台北市大安區晚間突停電 居民傻眼：電風扇都沒開還缺電 22:252024/05/04 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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