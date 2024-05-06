警方攻堅明仁會幫眾的據點。（翻攝畫面）

刑事局查獲明仁會組織案件的證物。（翻攝畫面）

明仁會林姓組長（左二）去年也參加明仁會高調春酒，被警方盤查。（翻攝畫面）

竹聯幫明仁會自去年三月間的高調春酒，引發警方「棒打出頭鳥」的針對性掃黑，同時促成立法院修正組織犯罪條例，衍生遏阻幫派公開活動氣焰的「明仁會」條款。而明仁會並未收斂，刑事局6日宣布再逮捕明仁會板橋林姓組長等8人。

特別的，刑事局認定林嫌在北市大安區投資的「放感情餐酒館」為明仁會組織的「依附產業」和幫派據點，一併進行搜索及「第三方警政」聯合稽查，針對餐酒館內食品、酒水來源及相關商業行為進行稽查。餐酒館違反建築法、菸害防制法等行政不法，由北市府裁處罰鍰。

放感情餐酒館除大安區之外，也有其他分店，因店裡復古的裝潢和氣氛適合網美拍照，在網路社群有一定知名度。

明仁會去年在萬豪酒店豪奢春酒後，警方針對現場停放的超跑名車蒐證追查，發現與30歲林姓明仁會大哥有所牽連，遂擴大追查蒐報不法。

專案小組蒐證得知，林嫌為明仁會板橋組的組長，林嫌為彰顯在幫會中的地位，平常出入高檔招待所及高爾夫球場高調展現經濟實力，並夥同幫中陳姓犯嫌設局拉攏富二代，以假投資、詐賭等方式，逼迫富二代簽立3000萬元本票及借據。

林還指揮旗下成員對被害人實施拘禁並強拍猥褻影片，並夥同幫中小弟假冒警察設局上演警匪追逐、搜索等戲碼，設局栽贓富二代持有大量毒品，以此要脅富二代家人支付費用方可脫免刑責息事寧人。

刑事局偵四大隊報請新北地檢署檢察官陳漢章指揮偵辦，經布線蒐證，掌握林姓主嫌等8人住居所、私人招待所及幫派據點，於今年3、4月間進行2波搜拘行動，分於各處查扣現金、名錶、豪車5輛及手機等證物。

全案林嫌等8人詢後依涉嫌組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由、詐欺等罪移送新北地檢署偵辦。