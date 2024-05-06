民眾黨立委黃國昌頻參與新北行動治理座談會，近日聲稱，蘆洲南北側專案通盤檢討審查卡在內政部，阻礙蘆洲市民的發展，引來在地立委林淑芬不滿，她批評「不懂蘆洲的事情，請好好做功課，不要只會潑政治髒水」，更質疑黃是為圖利建商財團。黃則回應，反質疑是扣圖利財團的大帽子給他，對林的發言感到遺憾。

林淑芬今在臉書批評黃國昌，她說，為什麼蘆洲南北側會在中央審查遲遲無法推進？因為新北市府完全沒有針對專業的審查意見提出回覆，每次回覆都牛頭不對馬嘴，還打算把三重果菜批發市場遷到蘆洲北側重劃區，但一開始公展時，完全沒有提出，送到中央的計畫書中才出現。

林淑芬表示，該計畫完全無視於蘆洲沉重的交通流量，急著將三重果菜批發市場遷移至蘆洲，最開心的是三重果菜市場都更案的執行者利百代建設，和轉投資持有利百代建設25％股份的華電。

林淑芬質疑，「黃國昌委員的發言，到底是無知，還是急於對三重果菜批發市場都更案的建商財團拋媚眼，圖利三重建商財團，而犧牲蘆洲人民的權益？」

不過，黃國昌回應，林淑芬未出席當日座談會，或許不知道基層民眾的心聲，他身為有出席座談會的民意代表，反映新北市政府的期待及基層民眾的意見，何錯之有？

黃國昌強調，討論公共政策，可以有不同意見，林若反對蘆北蘆南的發展，當然可以公開地說，也讓新北市民理解為何這個案子在中央卡了這麼久。然而，不明就理地扣一個圖利財團的大帽子給他，並非健康的公共政策討論態度，也絕不是新北市民所樂見。

對於林淑芬稱「偏聽對財團有利聲音」，黃國昌認為「莫名其妙」，他表示，真的要談圖利財團的話，那是民進黨擅長的事，就像綠色媒體三立集團所申請的埔心牧場變更楊梅都市計畫案，僅不到4個月可光速通過，但相對該案卻在中央拖延近5年，他質疑「到底是民進黨偏聽財團，還是我偏聽財團？」