七大工業國集團（G7）部長會議預定4月30日通過聯合聲明，同意「在2030年代前半期」逐步淘汰燃煤發電廠，向擺脫化石燃料的能源轉型邁出重大一步。粉專「高雄林小姐」質疑，賴清德說的乾淨的煤在哪裡？我們非天然氣產出大國，一旦又有因戰爭能源價格飆升的情況，又是更高配比天然氣發電，那電費和物價會漲多少？2024碳費開徵，台電火力發電配比近8成，恐加劇財務惡化，這是不是才是台電一定要漲電費的原因？

高雄林小姐今(6日)發文提到，G7聲明2035前逐步淘汰煤電，同意在2030年代前半期逐步淘汰燃煤發電廠，向「擺脫化石燃料」的能源轉型邁出重大一步。並且達成「協助那些核能使用國繼續發展核能」的共識。台電回應「正在執行『增氣減煤』，2035年後，燃煤發電將僅剩林口電廠。」

「請問：賴清德說的『乾淨的煤』在哪裡？」林小姐質疑，G7承認核能環保地位，核能是乾淨的綠能，結果綠營在裝死？請問2035天然氣發電配比是多少？我們非天然氣產出大國，一旦又有因戰爭能源價格飆升的情況，又是更高配比天然氣發電，那麼電費和物價會漲多少？

林小姐直指，廢核+廢煤，未來靠燒天然氣和光電、風電撐得住台灣不斷上升的用電需求？民進黨無法回答：一旦台灣海峽被封鎖，天然氣船不能進入時要如何因應錯誤政策帶來的危機？2024碳費開徵，台電火力發電配比近8成，恐加劇財務惡化，這是不是才是台電一定要漲電費的原因？