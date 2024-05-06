T1聯盟季後賽首輪G2於6日新莊體育館開打，儘管阿巴西腳踝扭傷缺陣，新北中信特攻仍靠艾德32分、11籃板，謝亞軒也拿24分，林韋翰14分、13助攻，最後以95比88擊退台北台新戰神，目前兩隊打成1比1平手，攸關誰先聽牌的G3，將於9日移師台灣大學體育館進行。

面對阿巴西只登錄不打的無奈現實，特攻一開賽就被戰神打出10比1猛烈攻勢，戰神接著擴大領先到13分，幸好艾德、克力斯兩名洋將挺身而出，幫助特攻打第一場，把比數追成20比26，但特攻第一節竟然交出三分球投11中0表現。

特攻雖在次節開始就靠謝亞軒投進首顆三分球，且縮小落後差距到1分，可是林秉聖挺身而出，跟恩多攜手帶領戰神重新擴大領先差距，特攻更從上半場還剩4分11秒開始得分掛零，打完上半場，戰神仍以47比38領先，恩多半場16分。

來到下半場，特攻先靠一波10比2攻勢追上，更靠謝亞軒抄截後快攻上籃，反以58比57超前，不過戰神也靠林秉聖在第三節槍響同時被犯規，站上罰球線3罰俱中，取得73比72領先進入第四節，看來雙方很可能要拚到最後一刻才行。

林韋翰雖在比賽還剩8分05秒拉傷右大腿暫時離場治療，特攻依舊打出13比3攻勢，轉眼取得89比79領先，儘管戰神仍想追分，謝亞軒卻在最後1分14秒投進關鍵三分球，特攻仍保10分穩定領先，總算可以迎接這場季後賽主場勝利。