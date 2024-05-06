天成飯店集團為搶攻端午送禮商機，旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店以及天成世貿國際會館主廚團隊聯手獻藝，自即日起至6月6日推出五款特色精緻風味粽，包含招牌經典的寧式東坡肉御粽、極致鮮味的花園極品海味粽、海陸雙饗的寶島東港古早粽、健康元氣的紅藜北菇素香粽與甜蜜鬆軟的桂圓紫米素甜粽，單顆售價98元起，禮盒每套999元，內含前四款珍粽各一入、甜粽兩入及手作黃金X.O.醬一罐，並附贈精美保冷袋，5月19日前預購享早鳥優惠9折，加入天成飯店集團Cosmos CLUB APP會員，早鳥優惠可享85折優惠，滿額20組禮盒，則享8折優惠。

天成飯店集團嚴選食材推出五款氣派不凡、軟糯可口的精緻香粽，首推長年熱銷的寧式東坡肉御粽，單顆售價248元，將飯店招牌菜寧式東坡肉入餡，豐腴軟嫩的五花肉搭配客家酸菜，口感豐富層次多元，而全新風味的花園極品海味粽，單顆售價358元，匯聚干貝、鮑魚、紅糟鰻、五花肉、栗子、鹹蛋黃等食材，海陸饗宴一次滿足。寶島東港古早粽，單顆售價228元，以東港櫻花蝦、烏魚子、鮪魚、五花肉等食材搭配薑黃糯米飯，色、香、味俱全。

紅藜北菇素香粽單顆售價98元，是每年單購的明星商品，以擁有豐富營養素與膳食纖維的紅藜為基底拌入糯米飯，加入北菇、豆干、菜脯、筍丁、素火腿等素料入餡，滋味滿溢唇齒留香，美味零負擔。桂圓紫米素甜粽，單顆售價108元，採用黑糯米、圓糯米、桂圓、豆沙及蜜蓮子，豐富口感在嘴中蔓延，香甜軟糯深受饕客喜愛。手作黃金X.O.醬，由主廚自製而成的手作黃金X.O.醬，遵循傳統手法、細活慢工、用料大方製成此款香氣濃郁的黃金X.O.醬，鹹香兼具、滋味誘人，些微辣度更添食慾，送禮自用皆適宜。