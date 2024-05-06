全球傳動6日董事會承認第一季財報，合併營收5.9億元，營業毛損1.25億元、營業損失3.24億元、稅前虧損2.83億元、本期淨損1.63億元，每股虧損1.71元。
全球傳動主管指出，全球傳動去年底執行去化庫存專案，第一季認列轉換庫存1.5億元損失，將無法回沖，致使首季每股虧損1.71元。
全球傳動主管指出，全球傳動第一季末原有客戶下急單，也新增客戶訂單，主要來自新能源產業，加上自動化產業終端客戶消費性電子設備需求增溫，增加對滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件需求，目前在手訂單1.5個月。
傳動系統元件廠全球傳動6日董事會承認第一季財報，每股虧損1.71元。全球傳動表示，公司去年底執行去化庫存專案，第一季認列轉換庫存損失1.5億元，導致每股虧損1.71元。
全球傳動6日董事會承認第一季財報，合併營收5.9億元，營業毛損1.25億元、營業損失3.24億元、稅前虧損2.83億元、本期淨損1.63億元，每股虧損1.71元。
全球傳動主管指出，全球傳動去年底執行去化庫存專案，第一季認列轉換庫存1.5億元損失，將無法回沖，致使首季每股虧損1.71元。
全球傳動主管指出，全球傳動第一季末原有客戶下急單，也新增客戶訂單，主要來自新能源產業，加上自動化產業終端客戶消費性電子設備需求增溫，增加對滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件需求，目前在手訂單1.5個月。
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