據市場研究機構Canalys最新發佈的報告顯示，得益於消費支出的恢復和全球經濟穩定復蘇，2024年第1季度全球平板電腦出貨量同比小幅增長1%，達到3370萬台，呈現連續4個季度下滑後首次同比正增長。其中蘋果出貨量下滑13.9%，市佔率36%仍居第1，迅速追趕的大陸華為出貨量同比暴漲70.2%，市佔率提升至8.3%，位居第3。業界同時傳出，華為挑與蘋果同一天在杜拜舉行筆記型與平板電腦發布會，刻意與蘋果iPad發布會打對台以營造聲勢。

《芯智訊》報導說，從具體的廠商排名來看，蘋果iPad 第1季度出貨量同比下滑了13.9%至1200萬台，市場份額也由去年同期的41.8%降至36%，不過仍排名第1。

排名第2的是三星，出貨量為680萬台，同比小幅增長1.2%，市場份額由去年同期的20.1%增長至20.2%。

大陸華為出貨量為273.5萬台，同比暴漲70.2%，市場份額由去年同期的4.8%提升至8.1%，排名第3。這也是華為連續第2個季度位居第3。

此外，排名第4和第5的分別是聯想和亞馬遜，出貨量分別為213.5萬台和204.5萬台，同比分別增長12.9%和下滑18.2%，市場份額分別為6.3%和6.1%。

值得注意的是，小米在2024年1季度的市場份額也由去年同期的3%提升到了6%，排名第6。另外，榮耀、vivo、OPPO等新入局的廠商在2024年1季度也分別獲得了3%、1%、1%的市場份額。

Canalys研究經理Himani Mukka表示：「蘋果有望在iPad Pro上使用OLED屏，這標誌著頭部廠商在平板電腦中顯示技術偏好的重大轉變。此外，2024年勢必在平板電腦的外形和功能方面實現新的突破，製造商將著眼於可折疊設計和無需佩戴眼鏡即可觀看的3D影像。」

華為公司上周曾宣佈，將於5月7日在杜拜舉行一場盛大的創新產品發佈會。據稱此次發佈會將重點展示多款新品，包括可穿戴裝置、MateBook系列筆記型電腦以及MatePad系列平板電腦。

至於備受關注的華為Pura 70智慧手機是否會在此次發佈會上亮相，仍是未知數。目由於華為在杜拜的召開的發布會與蘋果iPad新品發布會同一天，引發了市場和消費者的猜測，認為華為刻意營造與蘋果打對台的形象。至於受到大陸用戶關注的Pura 70是否會同時推出，或者像Mate 60裝置一樣僅限於中國市場銷售，成爲了大家關注的焦點，目前在華為官方發佈有關新品發布會海報中，尚未看到任何關於智慧手機產品的相關內容。