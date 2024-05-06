南韓女團Twice全員在2022年集體與JYP娛樂續約，展現團隊好感情，怎料近日情隊長志效為了宣傳新節目，在短片開頭復刻子瑜當年的道歉影片，引來大批台韓粉絲撻伐，在輿論下製作方才道歉且下架相關內容。風波後子瑜首度現身參加活動，一身粉色禮服展現甜美風格。

子瑜受品牌邀約，飛往印尼雅加達參加活動，一襲粉色修身洋裝亮相，紮著氣質低馬尾，露出白皙天鵝頸，甜美對著鏡頭比心，俏皮吐舌，面對大批等候已久的粉絲她也熱情揮手招呼。

i finally got to see tzuyu up close at senayan city today!! thank you ponds indonesia for this event 😭😭 shes so beautiful 🫶🫶🫶 #PONDSxTZUYU #TzuyuforPONDS #PONDSID @JYPETWICE @PondsIndonesia pic.twitter.com/Xw3LoXWWJO — nel; 🥀 (@zerotaengoo) May 3, 2024

對比出發前機場流出的生圖，簡約黑色洋裝，放下一頭長髮，似乎是被近日爭議事件影響，和以往甜笑不同，沒有帽子、墨鏡、口罩等配件遮掩，周子瑜全程面無表情略顯模樣憔悴，不過面對粉絲她仍擠出笑容，給的信件也都寵粉收下，堅強又親民的作為令大批粉絲心疼，如今出席活動現場，看上去無論狀態還是心情都調適不錯。

在志效模仿子瑜道歉後，2日有部分粉絲自發性集資申請卡車，在子瑜所屬經紀公司JYP娛樂外抗議，要求JYP和網路節目製作方反省並向子瑜道歉。據悉，志效不久前來台灣玩還是子瑜一家人接待，卻做出傷害子瑜的事情，令粉絲氣憤又心寒。