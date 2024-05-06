美國海軍陸戰隊(USMC)正在研發一種遠程攻擊飛彈，使AH-1Z「蝰蛇」( Viper) 攻擊直升機，能夠打擊278公里外的陸地或海目標，這絕對是一種改變格局的新型武器，比起現役的任何空對地彈藥都要遠上太多。這種尚在開發中的武器稱為遠程攻擊飛彈 (LRAM)，預計在2025年才會正式公開。

戰區(The Warzone)g報導，美國海軍航空系統司令部 (NAVAIR)與遠征軍海上航空先進開發小組 (XMA-ADT) 的專案經理羅培拉 (Eric Ropella) 上校概述LRAM 發展的一些可透露的資料，他說：「為了因應島嶼之間的防衛，海軍陸戰隊的武器射程必須大幅度增長，就會需要 LRAM。」

雖然目前國際熱點聚集在歐洲與中東地區，但美國真正在乎的是西太平洋可能發生的潛在地緣衝突，包括東亞島弧區域，以及南中國海的島嶼衝突，而這些地方相當廣闊，島嶼守衛的難度很大，需要長射程的武器。

遠攻飛彈的可能性之一，AGM-88ER 先進遠距反輻射飛彈為基礎的遠攻飛彈，它有獨特的翼身融合設計。(圖/諾斯洛普格魯曼)

目前並未公開LRAM 的具體細節，但海軍陸戰隊過去曾表示，它的最大射程至少為150 海浬（相當於278公里），並具有移動目標打擊能力。目前直升機專用的主力武器是AGM-114 地獄火飛彈，或是AGM-179 聯合空地飛彈(JAGM)，它們的最大射程最多8公里。

另外，AH-1Z 還可以攜帶自衛用的AIM-9M「響尾蛇」空對空飛彈，它的最大射程約為 17海浬（相當於32公里），仍然與LRAM相距甚遠。

據陸戰隊的資料，LRAM是從空軍飛彈修改而來，那麼只要知道它的原型版本，就能對LRAM窺之一二。但是羅培拉對此拒絕透露。

雖然陸戰隊官員不願說，但是《戰區》可以自行推測。首先，直升機的裝載能力有限，所以它不可能太巨大與笨重，AH-1Z的最大武器載重為2,400 公斤，左右兩翼必須平均，所以單邊的最大載重是1200公斤，所以，超過這個重量的飛彈就可以先排除。

這樣一來搜尋範圍就比較小了。一種可能性是諾斯洛普格魯曼公司(Northrop Grumman)開發的從AGM-88G先進反輻射飛彈 (AARGM-ER)衍生型：「防區內攻擊飛彈」SiAW 。AGM-88G的重量為400公斤，彈體採用獨特的翼身融合設計，可以有效的增加飛彈滑翔能力，它的射程可以達到300公里。諾格公司的SiAW版本，是是同一個彈體，安裝不同的導引系統。

洛馬公司在上個月提出的SiAW飛彈構型。(圖/ Lockheed Martin)

不過，SiAW還未定案，洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)上個月剛推出了一款名為「Mako」的高超音速飛彈，正在參加SiAW 的競標。

在導引系統方面，目前尚未公佈LRAM 的導引模式，但是可以肯定的是，它的射程大大超過 AH-1Z 現有感測器的距離，因此直升機必須添加新的感測器，比如直升機用的毫米波雷達。或者利用其他的觀測者(比如無人機)來事先發現目標，再回報給AH-1Z。

隨著LRAM明年首次發射的時程越來越近，有關它的的更多資訊，可能會繼續出現。