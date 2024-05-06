日本AV女優八橋彩子，2015年9月以成人性感女演員身分出道。近日日媒報出她的學歷背景，為日本知名學校慶應義塾大學的高材生，畢業後還考上公務員，但最後放棄穩定工作，轉戰AV界她表示其中一個原因，是因為對自己很有自信，覺得只給男友看太浪費了。

《日刊SPA》報導，訪問在AV界出道近9年的八橋彩子，在外界眼中畢業於慶應義塾大學，之後也考取到公務員的她，是一名不折不扣的優等生，但她卻自曝曾經留級兩次，因此覺得自己不能算是優等生，自嘲表示：「我不太喜歡讀書，所以只好選了公務員」。

八橋彩子坦言一開始是因為不知道要找什麼工作，誤打誤撞考上公務員，雖然這份工作薪水不錯，但她一開始就沒有打算長期做這份工作。對於為什麼會選擇當AV女優，她表示除了當時她想跳進一個沒見過的世界之外，她也對自己的外貌很有自信，她笑稱：「我覺得只給男友看太浪費了」。

八橋彩子表示自己對出道並沒有任何抗拒。不過父母有反對她做這份工作。但是儘管如此，她還是明確決定要當AV女優。她透露自己很喜歡片場的氣氛，也有想呈現的作品，她坦言：「我想出演更多的AV」，現階段沒有退休打算。