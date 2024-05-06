民眾黨主席、前台北市長柯文哲近期因京華城、北士科遭台北地檢署列他字案被告，外界認為恐衝擊白營2026選情，甚至引發小草出走潮。而今（6）日TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，觀察在今年4月1日至5月2日之間柯文哲的網路聲量趨勢，發現5月2日有媒體報導，民眾告發柯文哲涉犯《貪汙治罪條例》，台北地檢署已分他字案調查，當天柯文哲的負面聲量比例極高，佔比高達33％，好感度（P／N值）約0.2。

根據TPOC台灣議題研究中心6日透過QuickseeK快析輿情資料庫分析指出，柯文哲受到他在任內的「三大案」爭議延燒，從今年4月1日至5月2日之間，柯文哲每日的平均聲量約5500則左右，直到4月底爆發京華城爭議案，5月2日媒體報導，民眾告發柯文哲涉犯《貪汙治罪條例》，台北市長蔣萬安也指示政風處調查北士科、京華城、台智光三大案，若有違法疑慮就送檢調，這讓柯文哲當天的網路聲量衝上超過2.6萬則，屬調查期間聲量最高峰。

TPOC台灣議題研究中心也進一步分析，柯文哲在5月2日的負面聲量比例極高，佔比高達33％，正面聲量佔比只有微乎其微的7％，好感度（P／N值）約0.2。同時在柯文哲遭台北地檢署列為被告後，社群平台上有不少網友幫柯文哲說話，高達35%留言出聲諷刺「認為北檢不意外」，然而也有14％網友持相反論點「嘲諷土城找柯」，8％網友「嘲諷小草快點護駕」。

TPOC台灣議題研究中心表示，究其原因，是因爲國民黨、民進黨台北市議員聯手夾殺，齊批柯市府疑替業者開後門，並質疑當時都委會審議容積率時是否是政治決定，而柯文哲也與民眾黨不分區立委們親上火線面對媒體，批評藍綠是為「圍魏救趙」，多方攻防不斷，讓火勢越演越烈。