大陸女星張靜初主演電影《孔雀》在柏林影展大放異彩，她也因此成名，一度有「小章子怡」之稱，之後她在港片《門徒》和吳彥祖上演大尺度激情戲，成功在港台打出知名度。卻有小道消息傳出她「專睡導演」獲取工作機會，經過司法調查法院還她清白；近日她開直播分享讀書，憔悴模樣引發外界熱議。

44歲大陸女星張靜初去年考上AFI美國電影學院，正在讀為期5年制的碩士課程，近期她開直播分享自己讀書時的樣子，一天學習12小時，每天在直播間裡面「沉浸式學習」、「地獄式求學」，有網友更稱起床的時候看到張靜初在寫論文學習，臨睡前看到她還在電腦前讀書，因此封她為「內娛直播考研上岸第一人」。

流出的直播照片中，張靜初穿著粉色的鏤空上衣，臉上化著淡妝卻感覺格外憔悴，眼神中透露著生無可戀，網友們留言：「好自律！好有毅力！這眼神兒，這學習狀態一看就不是演的」、「關鍵是能看到她還打扮了一下，其實還戴了耳環，畫了淡妝」、「不僅上岸了，而且上岸之後更憔悴了，天天做作業，趕任務」、「這姐是真拼啊，幹啥都能一鼓作氣堅持到底，娛樂圈的一股清流」、「她是真學了哈哈哈哈，有一種被知識毒打過的美麗狀態」。

張靜初前段時間拍VLOG分享自己的留學生活，她4點40分就起床準備拍攝，影片中她一邊做早餐，一邊表示擔心是否會下雨，早上6點她與美術到場布置場地，7點進行安全會議，8點彩排，影片中張靜初全程英文和工作人員交流，一路拍到下午4點，因為下雨所以提前結束，工作12個小時也不喊累，十分沉浸在留學生活中。