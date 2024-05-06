新北市萬里區萬里隧道外往金山方向，今天（6日）晚間8時許，一輛白色轎車突然撞到路中央的分隔島，車輛直接往左側側翻，導致駕駛受困車上，民眾發現立即打電話報警。

白色轎車側翻到對向車道，有其他車輛遭受波及。（翻攝畫面）

消防隊獲報到場時，年約60多歲的男性駕駛受困車上，消防隊立即先固定側翻的車輛，隨後擊破車窗後將人救出，男子身上有些微挫傷，意識清楚，隨後由救護車送往醫院救治。

轄區警方表示，當時獲報到場由先協助交通疏導，並協助傷者送醫，這起自撞翻車事故，有波及對向來車，由於傷者已經送往醫院救治，詳細車禍原因還有待釐清。