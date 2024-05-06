彰化縣警局自111年起，員警申請退休人數，從300多人，躍升至400多人，去年起數字更達到525人，今年也不遑多讓，申請人數達555人，今年至今已退休員警有41人，彰化縣警局也預估今年至年厎應會有超過百人退休，縣警局強調，申請人數不代表最後真正退休人數。

依彰化縣警察局統計，彰化縣2021年有368名員警申請退休，實際退休人數38人，2022年申請人數增加到433人，實際退休72人，到2023年申請人數來到525人，實際退休78人，今年則有555人申請退休，到6日為止，有41人實際退休，預估到年厎實際退休人數將超過百人。有員警表示，退休人數自2021年後開始增加，應與退休金制度變動有關。

依彰化縣警察局資料，2022年有180多人達退休年齡55歲以上，今年人則有250多人超過55歲，一下子增加了70多人，55歲後退休月退可領全額月退，加上年齡又符合，讓許多員警萌生退休念頭。

縣警察局表示，許多員警因符合退休條件，因此先提出退休申請，但申請人數不代表最後真正退休人數，多數員警提出申請，但到年底很多員警還是會繼續堅守崗位。有員警就表示，已提出申請的員警，可能因未有其它退休規畫，或考量到退休後，領的錢減少，而打消退休念頭。

彰化縣全縣員警人數目前為2799人，但依編制應有3000人，加上今年有555人申請退休，至年厎恐有超過百人退休離開工作崗位，人力已然吃緊，縣警局表示，已行文警政署爭取補充員額，希望警政署能增加分發員警人數，補足人力。