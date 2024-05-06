對於許多法律系畢業的莘莘學子來說，透過國考考上司法官、律師是未來的目標。不過一位任職地檢署的男子近日感嘆，「檢察官不是一個人幹的職業」，稱自己的偵查庭已被詐欺、毒品案件淹沒，就算常常工作到體力透支，卻還是沒辦法處理完案件，讓他崩潰直呼，「國家行政機關有曾經想過如何積極防堵詐欺跟移工問題嗎？當大法官在為死刑犯釋憲時有想過，基層司法官的命比死刑犯還賤嗎？」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，自己的雙親分別是醫師、央行參事，因此自己曾以超越父母為目標，希望在25歲前國考上榜，最後也順利被分發到地檢署當檢察官，沒想到入行才發現，「檢察官不是一個人幹的職業」，偵查庭全被詐騙、毒品案淹沒，「常常寫完羈押申請跟押票才發現，喔～快早上了；然後就像跟地下錢莊借錢，今天先休息一下，明天偵查案件補上先前未結，體力完全透支」。

原PO指出，自己只是一個菜鳥檢察官卻要偵查很多詐欺案，「抓到的永遠是下下下下游」，管考壓力大到不到30歲的他外觀像是40好幾，「我好想知道，我把自己生命健康貢獻給國家，國家能給我什麼？」，最後更忍不住質疑國家政策，「國家行政機關有曾經想過如何積極防堵詐欺跟外勞問題嗎？當大法官在為死刑犯釋憲時有想過，基層司法官的命比死刑犯還賤嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「扛不住就辭職，當律師比較快樂」、「辭職治百病，拿自己的命賠進去不值得」、「扛不住真的必須離開，生命比工作重要多了」、「有檢察官經歷不用怕沒案源，辭職爽爽當律師吧」。

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