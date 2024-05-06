立法院司法法制委員會今天審查民進黨立委所提國會改革相關草案，民進黨團總召柯建銘脫口而出「老天有眼發生大地震，要救台灣民主」，引起在野黨批評。民眾黨主席柯文哲晚間在臉書發文，他表示，不論傅崐萁如何對抗民進黨，今天柯建銘的發言其實不尊重台灣的民意，也不尊重台灣的民主政治。

柯文哲說，台灣的民主化，民進黨是有功勞，但是執政之後，卻忘了初心，越來越傲慢。對於批評民進黨的，意見跟民進黨不同的，全部貼上「反民主」、「反台灣」的標籤。

柯文哲表示，柯建銘的失言，在民進黨其實不是個案，藉由這次的事件，他想請教賴清德準總統、柯建銘以及所有民進黨朋友，投給傅崐萁的花蓮縣民，是不是台灣人？

柯文哲說，如果民進黨認為支持傅崐萁的就不是台灣人，那也沒什麼好談，但他相信不至於如此，所以不論傅崐萁如何對抗民進黨，今天柯建銘的發言其實不尊重台灣的民意，也不尊重台灣的民主政治。

柯文哲強調，「台灣」不是民進黨的私產，而是屬於所有台灣人民，賴清德也不用擔心，在國會一定居於劣勢。執政者做的對，民眾黨會支持；做的不對，民眾黨會反對，這才是「監督」的真意。