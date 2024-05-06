「股神」巴菲特（Warren Buffett）掌管的波克夏海瑟威在今年第1季大舉拋售13%的蘋果持股，引發市場熱議。有分析認為，這可能正是蘋果上季股價逆勢下跌的原因之一。有網友認為，巴菲特應該賣掉所有蘋果股票，轉而持有特斯拉，引來特斯拉執行長馬斯克的公開回應。

一名網友在社群平台X（前身為推特）上發文，建議巴菲特應該賣掉持有的全部蘋果股票，轉而購買特斯拉的股票。馬斯克顯然對這個觀點大表認同，隨即在這則貼文下回應，「他（巴菲特）應該持有特斯拉股票。這是一個顯而易見的舉動」。

He should take a position in Tesla. It’s an obvious move. — Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2024

馬斯克沒有解釋為何這是顯而易見的。巴菲特的黃金搭檔孟格（Charlie Munger）曾公開稱讚特斯拉，認為「特斯拉在汽車行業的成就是一個小小的奇蹟」，還指出，「特斯拉為這個文明做出了一些真正的貢獻，而馬斯克做了一些其他人做不到的好事」。

在上周末的年度股東會中，巴菲特也特別提到了特斯拉及其在自動化技術方面的潛力。巴菲特表示，如果特斯拉能夠通過自動化技術大幅降低車禍發生率，這樣不僅能夠減少成本，還能降低產品價格，從而在市場上獲得更大的競爭優勢。

可是儘管馬斯克已多次喊話，認為巴菲特應該買進特斯拉股票，但分析師表示，巴菲特看重企業的價值、可預測性及獲利能力，然而連馬斯克自己都曾多次提到，特斯拉在金融危機時曾瀕臨破產邊緣。

巴菲特在年度股東會中也強調，減持蘋果是出於稅收及財務規劃，並建議人們不用太在意，同時大讚iPhone或是史上最偉大的產品，而蘋果會繼續是波克夏投資組合中占比最大的股票。

蘋果執行長庫克也親身拜會巴菲特，並向記者透露，已經與巴菲特討論過減持的事情。庫克表示，波克夏仍是蘋果最大的股東，蘋果至今仍是波克夏最大的持倉，他對此感覺很好，同時也強調，有波克夏這樣的股東是一種榮幸。