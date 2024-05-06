日本共同社6日報導，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）日前接受共同社書面採訪時透露，德國陸軍部隊可能於明年訪日，與日本陸上自衛隊實施聯合訓練。這將是雙方的首次正式聯合訓練。此舉是著眼於中國、加強對印太地區參與的戰略的一部分。

在印太地區擁有海外領土的法國和英國陸軍，近年來紛紛為展開訓練而派遣部隊赴日。德國也開展類似的行動，可見歐洲各國為該地區安保環境作貢獻的想法趨於明顯。

佩斯托瑞斯強調對中國動向的「關切」，表示為彰顯維持國際秩序的重要性，「欲加深與印太地區夥伴的關係」。他表示，德國陸軍和日本陸自正在為促成在日聯合訓練而展開磋商。

4月13日，共同社報導說，從外交消息人士處獲悉，德國海軍的護衛艦將於5月7日離港開赴印度太平洋地區，8月下半月在東京靠港。這是著眼於中國，推進參與地區戰略的一環。

德國去年7月制定對華戰略後，該國軍艦將首次在日本靠港。空軍也將於今年6至8月向印太地區派出戰機。

德國2020年制定了印太相關戰略。2021年向日本派出護衛艦，是約20年來首次有海軍艦艇赴日。2022年還首次向日本派出了戰機。

今年，補給艦也將與護衛艦一同派出。除了在美國夏威夷周邊參加美海軍主辦的「環太平洋聯合演習」（RIMPAC）外，還將實施包括海上自衛隊在內的多國訓練。戰機將在澳大利亞、夏威夷、印度加入大規模演習，還計畫7月22至25日與航空自衛隊展開訓練飛行。