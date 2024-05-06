4月26日甫上任執行長的謝里登在上周末波克夏股東大會受訪時表示：「就跑步普及度而言，中國是前十大市場之一。這是一項長達30至50年的發展策略，我們將長期致力於此。」

Brooks創立於1914年，總部位於美國華盛頓西雅圖。Brooks是股神巴菲特掌理的波克夏旗下公司，主打高端市場，約85％的營收來自於美國。