4月26日甫上任執行長的謝里登在上周末波克夏股東大會受訪時表示：「就跑步普及度而言，中國是前十大市場之一。這是一項長達30至50年的發展策略，我們將長期致力於此。」
Brooks創立於1914年，總部位於美國華盛頓西雅圖。Brooks是股神巴菲特掌理的波克夏旗下公司，主打高端市場，約85％的營收來自於美國。
波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）子公司兼跑鞋製造商Brooks Running執行長謝里登（Dan Sheridan）近日表示，儘管目前主要營收來自於美國，但他們看好中國與歐洲業績成長潛力。Brooks計畫今秋在上海開設中國大陸首家門市，之後也可能擴展更多據點。
4月26日甫上任執行長的謝里登在上周末波克夏股東大會受訪時表示：「就跑步普及度而言，中國是前十大市場之一。這是一項長達30至50年的發展策略，我們將長期致力於此。」
Brooks創立於1914年，總部位於美國華盛頓西雅圖。Brooks是股神巴菲特掌理的波克夏旗下公司，主打高端市場，約85％的營收來自於美國。
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