上半年最搞笑、驚險刺激、眾星雲集的動作驚悚片《特技玩家》於4月26日推出，本片上週五（3日）在美國上映，開片首週以2850萬美金的好成績勇奪票房冠軍，成功吸引喜愛芭本海默CP（萊恩葛斯林＋艾蜜莉布朗）的粉絲們搶進戲院支持，爛番茄指數達83％新鮮度，口碑持續熱燒，目前累積全台票房達2720萬新台幣。

萊恩葛斯林說：「我從沒演出過任何特技動作，但為了這部電影的真實性，必須親自上陣做特技動作，整個開場戲就是他們準備讓我從12樓的高處往下墜落，也得被垃圾車拖過雪梨港灣大橋。」導演大衛雷奇表示，萊恩擁有演出動作戲份的才能，儘管如此，還是動用了四名特技替身，其中包括特技駕駛羅根哈勒戴，擅長飛車翻滾、飆車、飛車跳躍；打鬥和武術戲份都是賈斯汀伊頓；班詹肯負責全身著火、被車撞飛或是跑酷動作；特洛伊布朗在片尾從45米的半空墜落，他的爸爸是一位傳奇特技演員，所以特洛伊從五歲起就表演墜落特技。

《特技玩家》由原本是好萊塢知名特技演員，後來成功轉型為賣座導演和製片的大衛雷奇執導，曾擔任導演的作品包括《子彈列車》、《死侍2》、《極凍之城》和《玩命關頭：特別行動》，曾擔任製片的作品包括《捍衛任務》、《無名弒》和《暴戾夜》，而《特技玩家》這部電影是他最個人的作品，也是獻給動作片以及製作這些電影努力工作卻鮮少得到感激和應有功勞的工作人員的情書。