在今年2月大陸快艇翻覆事件後，大陸海警局數度在金廈海域進行「常態化執法巡查」。《央視》近日在微信公眾號《玉淵譚天》上發文指出，海警常態執法巡查，目的是要讓疏浚拓寬後的劉五店航道，供廈門港使用。前小金門少將指揮官栗正傑直言，大陸以前也有使用劉五店航道，「我自己就經常在那邊跟他們打招呼」；至於是否蓋金廈大橋？栗正傑表示，施明德以前提過金馬撤軍論，柯文哲也講要蓋金廈大橋，「我個人非常贊成」！

前小金門少將指揮官栗正傑6日在《新聞大白話》指出，大膽島有一個石碑寫「回頭是岸」，因為廈門很多人移民去南洋，都會經過大膽島走劉五店航道，石碑是提醒他們，去南洋後這輩子不見得還會回來。由此可見，劉五店航道是進入廈門最好的水域。過去因為兩岸之間有默契，大陸就從旁邊的青嶼繞，不從劉五店過去。這次事件後，他們就開始使用劉五店航道。

栗正傑披露，大陸以前也有使用劉五店航道，「我自己就經常在那邊跟他們打招呼」，因為漁季時，漁民才不管你什麼航不航道，哪裡有漁就去那裡補，「他們認為我們無害，我們也認為他們無害」，他們就是一些很辛苦的漁民。

栗正傑回憶，他們一出來是上千艘漁船，怎麼去驅趕？「我又必須去大膽那些島，所以我經常在他們漁船中，搭海龍快艇穿梭來穿梭去」，雙方以前有默契，相處得很好。

對於是否蓋金廈大橋？栗正傑表示，施明德以前提過金馬撤軍論，柯文哲也講要蓋金廈大橋，「我個人非常贊成」。

栗正傑說，很多人會很奇怪，他是軍人退役，以前又是小金門指揮官，為何贊成蓋金廈大橋？「因為我對金門太了解了」，金門沒有軍事戰略價值，乾脆把部隊撤回台灣，可以保衛台灣本島。中共如果要進犯，也不會去金門。

栗正傑強調，金門廈門本來就是一日生活圈，民眾搭小三通船去廈門，買個日用品再回來，且廈門就醫比金門還方便，金門沒辦法處理的急症，他們就到廈門，回台灣還要坐飛機，更遠又耗費時間。如果蓋金廈大橋，金門老百姓會更感激台灣政府。