美式量販好市多（Costco）據傳台中第三間分店預計落腳海線地區，消息一出，不僅引發熱議，海線房市也好嗨！開發商表示，無論具體位置是在龍井區的工商綜合區，或是沙鹿區弘光科大附近的工商綜合區、梧棲區三井Outlet旁的港務專區，對海線房市都是一大助力，吸引越來越多建商搶進海線推案，近期線上個案更引發一波賞屋熱潮。

好市多全球共有800間分店，自1997年進軍台灣，至今已累積14間分店，而台中北屯店、南屯店、新北中和店和台北內湖店4間分店，更擠進全球獲利前十名的排行榜中；其中，台中南屯分店獲利率則是連續多年拿下全球第一名，穩坐好市多全球最賺錢的「店王」名號，顯見中台灣消費力十分驚人。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，台中已躍升台灣第二大城，日前總人口數更突破285萬人，再加上生活機能便利，吸納周遭彰化、雲林、苗栗等地區消費人口，不僅讓台中2間好市多業績排名全球前十大，就連位於七期的新光三越與大遠百，去年營業額分別創新高，持續蟬聯全台百貨公司冠亞軍寶座，如此強大的消費力，更進一步驅動周遭房市發展。

根據實價登錄顯示，過去好市多落腳南屯八期及北屯機捷特區後，確實為區域挹注強勁機能與房市動能，如今好市多確定落腳海線，代表消費潛力備受看好，尤其海線近幾年醫療、交通建設發展神速，中科擴廠議題又帶來不少人口紅利，同時也具備足夠的開發腹地，所以不管落腳在哪裡，區域未來發展都相當值得期待。

觀察海線周邊建案，在地建商茂洋建設在龍井、沙鹿、大肚一帶皆有佈局，目前已推出「晴山洋洋」、「天玥」、「閱美」、「馥域」等多個線上個案。其中，基地位置座落於新興路旁的「晴山洋洋」，鄰近台灣大道與特五號快速道路，主打25至28坪、二房二衛產品。

中科特區指標案「精銳WORLD」，產品規畫35、39坪，均質三房，因距離中科園區僅6分鐘車程、景觀視野佳、產品規劃具特色，目前實登顯示銷售已破8成。根據現場銷售觀察，與中科近距離吸引科技買盤與北部置產客，近期更因好市多台中三店宣布落腳海線，再吸引一波賞屋熱潮。

另外，位於沙鹿的「茂洋天玥」，基地位置鄰近台灣大道、捷運藍線B5站，規劃23至35坪中小坪數產品，根據實價登錄揭露，目前最高單價為48.3萬元；富宇建設積極在沙鹿推案布局，相繼推出「富宇禾悅」、「富宇禾沐」、「富宇云集」等案；國雄建設沙鹿「紅竹段案」，基地面積廣達1.1萬坪，未來將分七期推出百億造鎮大案。

而位於梧棲區與清水區內的「台中港新市鎮特區」，在三井OUTLET帶動區域發展下，吸引北部建商插旗，包括遠雄（5522）、長虹（5534）、聯悅、寶佳機構等建商皆有購地推案。其中，遠雄建設推出的造鎮案第十期「遠雄星呈」，規劃19至45坪、一至四產品；長虹建設於台中港的第三期建案「長虹天籟」，產品主打20至48坪。