東鹼認為，因98％硫酸鉀為外銷，並以分散市場為主要策略，降低單一市場變化衝擊。伴隨各項產品價格趨於穩定，將透過靈活的採購策略與積極鞏固市占率的銷售策略，期許營運穩定中成長。

東鹼硫酸鉀年產14萬噸，另有15艘輕便型散裝貨輪全數營運中，並投入開發新自製化學品業務，建置年產1.5萬噸小蘇打產線。