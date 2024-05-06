東鹼認為，因98％硫酸鉀為外銷，並以分散市場為主要策略，降低單一市場變化衝擊。伴隨各項產品價格趨於穩定，將透過靈活的採購策略與積極鞏固市占率的銷售策略，期許營運穩定中成長。
東鹼硫酸鉀年產14萬噸，另有15艘輕便型散裝貨輪全數營運中，並投入開發新自製化學品業務，建置年產1.5萬噸小蘇打產線。
東鹼（1708）因硫酸鉀價格趨穩 ，買氣升溫，第一季營收14.39億元、年減10.3％；營業毛利4.5億元，較去年同期的2,024.8萬元大幅改善；營業利益2.49億元，稅前盈餘2.55億元，稅後純益2.02億元，均較去年同期虧損大幅提振，營運連三季獲利，EPS 0.81元。
東鹼認為，因98％硫酸鉀為外銷，並以分散市場為主要策略，降低單一市場變化衝擊。伴隨各項產品價格趨於穩定，將透過靈活的採購策略與積極鞏固市占率的銷售策略，期許營運穩定中成長。
東鹼硫酸鉀年產14萬噸，另有15艘輕便型散裝貨輪全數營運中，並投入開發新自製化學品業務，建置年產1.5萬噸小蘇打產線。
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