國民黨立委徐巧芯質疑外交部援助烏克蘭1千萬美金流向一事，被外交部認為洩密，還揚言提告。國民黨立委王育敏強調事出必有因，吹哨者洩漏這些文件，是在警告政府不可以亂來，不要以為可以隻手遮天。國會未來要訂吹哨者條款，就是基於正義勇於揭發不當的人，應該受到保護。

王育敏6日在《新聞大白話》節目表示，外交部有點自我矛盾，他一方面說：我們都是公開透明、沒有問題、大家可以來檢驗！一方面又偷偷把整個公文內容變成是密件，而且解密的時間還要很長，這就是前後矛盾。在這種情況之下，作為一個國會議員，難道不可以、不應該監督嗎？援助烏克蘭，全國大家都會同意，但是你協助的管道、跟方法、跟過程，可不可以經得起檢驗？

「巧芯這邊為什麼會有這份公文？我想就是有吹哨者，就是有人看不下去嘛！」王育敏強調，那為什麼相關人員會覺得這件事情必須洩漏給國會議員，由她再幫忙發聲？因為他覺得自己的力量沒有辦法去揭發，也沒有辦法去阻擋，所以想要透過這樣的方式，讓社會大眾知道，然後給外交部壓力。那為什麼會有吹哨者？國會未來要訂吹哨者條款，就是說有些人基於正義，他勇於揭發這些不當，他應該受到保護。

「要不然我覺得這個吹哨者很麻煩喔！」王育敏直言，以外交部這樣的特性，一方面說要告徐巧芯，一方面一定會回去追查說，誰是抓耙子？誰是吹哨者？搞不好還要來個秋後算帳，這樣子永遠達不到監督政府的功能。

王育敏指出，今天這個吹哨者的目的只是讓政府回過頭去檢視說，外交部在援助烏克蘭的過程當中，有沒有所託非人？你的委託過程到底正不正當？這一筆錢有沒有好好運用？有沒有百分之百都送到烏克蘭？中間沒有人在當中上下其手？要的是一個真相，如果外交部覺得他的所作所為都非常公開透明，其實他應該要跟外交國防委員會的委員，做一個秘密的專報也好，清楚交代所有的來源。

王育敏提到，以及所委託的這個單位，到底是一個私人單位，還是所謂的NGO？那他有沒有合法地運用這筆錢，目前進行到哪裡？送到烏克蘭的是百分之多少？這個總可以講吧？如果真的什麼都沒有，把它講清楚了，大家就釋疑了。所以有時候是事出必有因，當有人把這樣子的一個文件洩漏出來的時候，事實上他是在警告政府，就是：你不可以亂來，不要以為你自己可以隻手遮天！

王育敏說，所以請外交部不要這樣氣急敗換、見笑轉生氣，好好檢討自己、有沒有好好監督自己才是。