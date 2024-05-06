2022年小S（徐熙娣）重返台灣綜藝圈，主持談話節目《小姐不熙娣》維持一貫幽默辛辣風格深受大批觀眾喜愛，與助理主持派翠克有趣互動也經常引發話題。不過近日一段花絮中，小S罕曝心聲：「你不是我的Soulmate（靈魂伴侶）」，還曬出新的接班主持人照片，掀起討論。

節目近日曝光一段花絮，影片中小S詢問搭擋派翠克：「你知不知道我們節目下一季（下週）開始，將換搭配的主持人，你猜是誰？」，派翠克聞言則先愣回：「沒有，你要休息啊，為什麼？」，隨後趕緊補充解釋：「妳（小Ｓ）不要休息啦，我們這兩個Soulmate（靈魂伴侶）是無法拆解的」，小S則立刻反擊賣關子：「我已經說過你不是我的Soulmate（靈魂伴侶），我的Soulmate（靈魂伴侶）另有其人，大家期待喔」。

消息一出也引發網友討論：「很喜歡派翠克欸，笑果很好又很會接球」、「鼻(不)要換啦！派哥超好笑跟S姐超有默契欸」、「希望只是開開玩笑，除了派派沒有更適合的助理主持了好嗎」，不過從製作單位後製上照片看來，部分網友猜測新任搭配的主持人可能是由阿Ken擔任：「是Ken哥吧？」、「期待阿ken，快來！！！」。